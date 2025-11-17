На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский объявил о закупке у Франции сотни истребителей

Зеленский заявил, что Украина закупит у Франции сто истребителей Rafale
Xinhua/Zheng Huansong/Global Look Press

Украина закажет у Франции сто истребителей Rafale. Об этом сообщил телеканал LCI, ссылаясь на президента Украины Владимира Зеленского.

«Киев объявил о покупке ста Rafale у Франции», — передал канал.

Тем временем Telegram-канал «РБК-Украина» сообщает, что Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон подписали «историческое соглашение».

До этого украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале писало, что Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж. Ожидается, что между странами будет заключено соглашение на поставку Киеву самолетов, ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО).

По данным «Страна.ua», кроме поставок Киеву оружия, лидеры двух государств планируют обсудить гарантии безопасности в случае введения режима прекращения огня в зоне российско-украинского конфликта. Также, как стало известно, Макрон и Зеленский вместе посетят штаб многонациональных сил, который в данный момент существует лишь на бумаге.

Ранее секретарь МИД Норвегии заявил, что переданная Украине помощь могла быть расхищена.

