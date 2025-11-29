На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский посетит Париж

Зеленский посетит Париж для встречи с Макроном 1 декабря
Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном в Париже 1 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Согласно коммюнике, лидеры обсудят текущую ситуацию вокруг украинского конфликта и условия достижения прочного мира. Переговоры пройдут в контексте женевских дискуссий, американского мирного плана и координации с европейскими союзниками.

В повестке встречи также значатся вопросы предоставления Украине гарантий безопасности в рамках «коалиции желающих». Франция остается одним из ключевых партнеров Киева в ЕС.

17 ноября агентство «РБК-Украина» сообщило, что Зеленский и Эммануэль Макрон подписали в Париже «историческое соглашение» по вопросу поставок Киеву боевой авиации. Как стало известно телеканалу LCI, в рамках этой сделки Украина планирует купить у Франции 100 истребителей Rafale.

Комментируя это соглашение, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что для поставки Украине 100 истребителей Rafale Франции потребуется не менее трех лет.

Ранее МИД РФ заявил о «политико-дипломатическом шоу» Европы вокруг Украины.

