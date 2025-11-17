Зеленский подписал «историческое соглашение» с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон подписали «историческое соглашение» по вопросу поставок Киеву боевой авиации, а также «защиты неба». Об этом сообщает Telegram-канал «РБК-Украина».

Официальные подробности о содержании документа неизвестны.

До этого украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале писало, что Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж.

По данным «Страна.ua», кроме поставок Киеву оружия, лидеры двух государств планируют обсудить гарантии безопасности в случае введения режима прекращения огня в зоне российско-украинского конфликта. Также, как стало известно, Макрон и Зеленский вместе посетят штаб многонациональных сил, который в данный момент существует лишь на бумаге.

16 ноября лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что Макрон может объявить о передаче Киеву истребители Rafale. Помимо этого, политик призвал французского лидера отреагировать на скандал с коррупцией на Украине и отменить визит Зеленского во Францию.

Филиппо выразил уверенность, что Макрон собирается «наградить» Зеленского за коррупцию, так как Елисейский дворец он, скорее всего, «покинет с очередным чеком в кармане».

Ранее секретарь МИД Норвегии заявил, что переданная Украине помощь могла быть расхищена.