Европейские СМИ и политики не просто устраивают «политико-дипломатическое шоу», а пытаются сорвать урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это для того, чтобы сорвать политико-дипломатическое урегулирование и манипулировать ситуацией в своих целях», — сказала она, комментируя последние публикации западных СМИ о мирном плане США по Украине и заявления политиков.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что европейские страны «провалились по всем статьям» в своих действиях по Украине, начиная с 2014 года. Он обратил внимание на то, что каждый раз, когда достигался прогресс, промежуточные или более устойчивые договоренности рушились.

Лавров заявил, что именно Европа сорвала Минские договоренности в 2014 году, в чем открыто признались Франция и Германия. Также глава российского МИД напомнил, как Европа в лице экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в 2022 году отговорила президента Украины Владимира Зеленского подписать договор, который украинская сторона сама предложила.

Ранее политолог назвал попыткой саботажа мирные инициативы Европы.