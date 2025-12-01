На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле отреагировали на слухи о письме Козака Путину

Песков: в Кремле не знают о письме, которое Козак якобы написал Путину
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о письме, которое бывший заместитель руководителя администрации главы государства Дмитрий Козак якобы написал российскому лидеру Владимиру Путину. Таким образом представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос журналистов RTVI.

«Нет. Ничего не известно», — сказал он.

В конце августа газета «Ведомости» сообщила, что Козак планирует покинуть пост заместителя руководителя администрации президента РФ. Как отметили журналисты, чиновник входил в число ближайших соратников Путина, поэтому российский лидер лично принимал решение о его отставке. Авторы публикации добавили, что Козак стал одним из кандидатов на пост полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе.

17 сентября стало известно, что Козак написал заявление об увольнении. В тот же день в СМИ появилась информация, что он рассматривает предложения о работе в сфере бизнеса. 18 сентября Путин освободил чиновника от должности заместителя руководителя своей администрации.

Ранее в Кремле высказались о рабочих планах Козака после отставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами