В Кремле отреагировали на слухи о письме Козака Путину

Песков: в Кремле не знают о письме, которое Козак якобы написал Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о письме, которое бывший заместитель руководителя администрации главы государства Дмитрий Козак якобы написал российскому лидеру Владимиру Путину. Таким образом представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос журналистов RTVI.

«Нет. Ничего не известно», — сказал он.

В конце августа газета «Ведомости» сообщила, что Козак планирует покинуть пост заместителя руководителя администрации президента РФ. Как отметили журналисты, чиновник входил в число ближайших соратников Путина, поэтому российский лидер лично принимал решение о его отставке. Авторы публикации добавили, что Козак стал одним из кандидатов на пост полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе.

17 сентября стало известно, что Козак написал заявление об увольнении. В тот же день в СМИ появилась информация, что он рассматривает предложения о работе в сфере бизнеса. 18 сентября Путин освободил чиновника от должности заместителя руководителя своей администрации.

Ранее в Кремле высказались о рабочих планах Козака после отставки.