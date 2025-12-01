На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Еврокомиссар предостерег от «исторической ошибки» в отношении России

Еврокомиссар Макграт предостерег США от исторической ошибки в отношении России
true
true
true
close
Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Любая попытка «стереть прошлое» для России в потенциальном мирном соглашении по урегулированию конфликта на Украине будет «исторической ошибкой огромных масштабов». Такое мнение в беседе с Politico высказал еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт.

По его словам, стремление президента США Дональда Трампа обеспечить мир на Украине не должно позволить России «избежать ответственности» за якобы «преступления». Как пишет Politico, таким образом Макграт «установил новую красную линию для соглашения». Москва не должна «избежать судебного преследования», считает еврокомиссар.

«Они должны быть привлечены к ответственности», — утверждает Макграт.

В конце января генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других представителей руководства РФ. По его словам, Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва не собирается реагировать на желание некоторых стран Европейского союза учредить против России «трибунал».

Ранее в Совфеде фразой «мало интересует» ответили на подготовку «спецтрибунала» против России.

