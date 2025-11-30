В МИД Германии оценили важность предстоящей недели для Украины

Вадефуль: предстоящая неделя станет решающей для переговоров по Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль с осторожным оптимизмом оценил продолжающиеся переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал ARD.

По его мнению, «мы вступаем в решающую неделю». Он добавил, что Россия должна быть привлечена к переговорному процессу.

До этого телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что переговоры между представителями США и Украины проходят «напряженно, но конструктивно».

Американский госсекретарь Марко Рубио выразил надежду, что встреча делегаций США и Украины во Флориде позволит добиться «еще большего прогресса» в переговорах по урегулированию конфликта.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал, что встреча «очень насыщенная и пока что конструктивная».

Также сообщалось, что Соединенные Штаты планируют в ходе встречи Майами, 30 ноября, закрыть все спорные вопросы по территориям с Украиной и гарантиям безопасности, чтобы передать план президенту РФ Владимиру Путину в Москве.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский не подпишет соглашение о передаче территорий.