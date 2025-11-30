На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США и Украина на встрече в Майами хотят решить все спорные вопросы мирного урегулирования

Axios: США хотят сегодня закрыть все спорные вопросы по территориям с Украиной
Nathaniel Wilder/Reuters

Соединенные Штаты планируют 30 ноября закрыть все спорные вопросы по территориям с Украиной и гарантиям безопасности, чтобы передать план президенту РФ Владимиру Путину в Москве. Об этом сообщает американский портал Axios.

Как отмечается, американские и украинские официальные лица проведут переговоры в Майами, прежде чем посланники президента США Дональда Трампа отправятся в Москву для встречи с президентом России. По словам журналистов, переговорщики будут работать над окончательным согласованием мирного плана Вашингтона, чтобы сделать его «более приемлемым для Киева». Ожидается, что спецпосланник Трампа Стив Виткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер представят этот документ Путину 2 декабря.

В настоящий момент украинские представители, которых возглавляет советник по национальной безопасности Украины Рустем Умеров, находится в Майами. Дипломаты готовятся к встрече, которая пройдет в гольф-клубе Виткоффа Shell Bay.

Как ожидается, украинская делегация на переговорах в США продолжит диалог об урегулировании конфликта на основе договоренностей, достигнутых на встрече в Женеве. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Изначально делегацию Украины должен был возглавить глава офиса президента Украины Андрей Ермак, однако 28 ноября он подал в отставку на фоне коррупционного скандала. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ермак заявил, что Зеленский не подпишет соглашение о передаче территорий».

