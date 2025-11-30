Замглавы МИД Украины рассказал о встрече с американскими дипломатами в США

Замглавы МИД Украины Кислица поделился впечатлением от переговоров в Майами

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица поделился своими впечатлениями от переговоров в США в социальной сети X.

«Это хорошее начало сегодняшней встречи. Очень насыщенная и пока что конструктивная. Теплая атмосфера способствует достижению возможных прогрессивных результатов», — написал дипломат.

Он также выразил благодарность госсекретарю США Марко Рубио за отличное руководство переговорным процессом, а также зятю американского президента Джареду Кушнеру за его отношение и ясное изложение видения ситуации.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты планируют в ходе встречи Майами, 30 ноября, закрыть все спорные вопросы по территориям с Украиной и гарантиям безопасности, чтобы передать план президенту РФ Владимиру Путину в Москве.

Как отмечает портал Axios, участники переговоров будут работать над финальным согласованием мирного плана Вашингтона, чтобы сделать его более приемлемым для Киева. Ожидается, что спецпосланник Трампа Стив Виткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер представят этот документ Путину 2 декабря.

Изначально делегацию Украины должен был возглавить глава офиса президента Украины Андрей Ермак, однако 28 ноября он подал в отставку на фоне коррупционного скандала. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ермак заявил, что Зеленский не подпишет соглашение о передаче территорий.