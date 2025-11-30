СМИ рассказали об обстановке на переговорах США и Украины во Флориде

CNN: переговоры США и Украины проходят напряженно, но конструктивно

Переговоры между представителями США и Украины проходят «напряженно, но конструктивно». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Они утверждают, что представители сторон затрагивают одни из самых чувствительных вопросов, связанных с возможным завершением войны, и диалог развивается.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио выразил надежду, что встреча делегаций США и Украины во Флориде позволит добиться «еще большего прогресса» в переговорах по урегулированию конфликта.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал, что встреча «очень насыщенная и пока что конструктивная».

Также сообщалось, что Соединенные Штаты планируют в ходе встречи Майами, 30 ноября, закрыть все спорные вопросы по территориям с Украиной и гарантиям безопасности, чтобы передать план президенту РФ Владимиру Путину в Москве.

Как отмечает портал Axios, участники переговоров будут работать над финальным согласованием мирного плана Вашингтона, чтобы сделать его более приемлемым для Киева.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский не подпишет соглашение о передаче территорий.