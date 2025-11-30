На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио поделился ожиданиями от переговоров во Флориде

Рубио: Вашингтон ожидает ощутимых результатов по итогам переговоров с Украиной
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Американский госсекретарь Марко Рубио выразил надежду, что встреча делегаций США и Украины во Флориде позволит добиться «еще большего прогресса» в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Fox News.

В рамках встречи Рубио подчеркнул, что стороны продолжают очень важную работу, опираясь на достижения, достигнутые в рамках встречи в Женеве, а также на прогресс, достигнутый в течение недели.

Рубио добавил, что Вашингтон хочет, чтобы при прекращении конфликта был создан механизм и обеспечена возможность того, чтобы Украина была независимой и суверенной страной, а также никогда больше не находилась в состоянии войны и занималась обеспечением процветания населения.

До этого глава украинской делегации на переговорах с США, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров сообщил о начале переговоров с американской стороной. Он заявил о «четких директивах и приоритетах — защите украинских интересов, предметном диалоге и движении вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве».

Накануне состав делегации Украины был изменен после отставки главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. По данным CNN, администрация Трампа может оказать давление на Киев с целью подписания соглашения, а некоторые положения плана будут лишь декларативными.

Ранее госсекретарь США извинился за непогоду перед делегацией Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
