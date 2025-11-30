В делегации Украины заявили о давлении со стороны США на переговорах во Флориде

Украинско-американские переговоры во Флориде проходят непросто. Об этом сообщает журнал Barron со ссылкой на AFP.

Источник в делегации Украины сообщил, что обмен мнениями между участниками переговоров был конструктивным.

«Это непростой процесс, поскольку поиск формулировок и решений продолжается», — отметил он.

Источник добавил, что США и Украина заинтересованы в практическом результате, чтобы у Вашингтона и Москвы был предмет для дальнейших переговоров. В закрытом осуждении некоторых вопросов по Флориде поучаствовало военное руководство республики.

Другой источник заявил о «сложной формулировке», особенно в территориальном вопросе.

«Они (США. — «Газета.Ru») видят себя исключительно посредниками, а не стороной, поддерживающей Украину», — пояснил он и упомянул, что члены делегации США оказывали на представителей республики «определенное давление».

Делегации США и Украины встретились 30 ноября на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа во Флориде. США на переговорах, кроме него, представляют госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер. Делегацию Украины возглавляет секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждают график выборов в республике, возможность обмена территориями между РФ и Украиной и другие нерешенные вопросы.

После почти двух часов обсуждений участники встречи сделали перерыв, после чего переговоры возобновились. Первую часть встречи Уиткофф оценил позитивно. Он также подтвердил, что в начале недели отправится в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Рубио извинился перед делегацией Украины.