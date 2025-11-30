Делегации Украины и США прервали переговоры во Флориде

Украина и США сделали перерыв в переговорах во Флориде

Делегации Украины и США во Флориде сделали перерыв спустя почти два часа переговоров, передает «Общественное. Новости».

Телеканал уточнил, что после паузы переговоры возобновятся. Первую часть встречи спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф оценил позитивно. Он также подтвердил, что в начале недели отправится в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого глава украинской делегации на переговорах с США, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров сообщил о начале переговоров с американской стороной. Он заявил о «четких директивах и приоритетах — защите украинских интересов, предметном диалоге и движении вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве».

Накануне состав делегации Украины был изменен после отставки главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. По данным CNN, администрация Трампа может оказать давление на Киев с целью подписания соглашения, а некоторые положения плана будут лишь декларативными.

Ранее госсекретарь США извинился за непогоду перед делегацией Украины.