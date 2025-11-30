На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госсекретарь США извинился за непогоду перед делегацией Украины

Рубио извинился перед делегацией Украины за дождь во Флориде
Госсекретарь США Марко Рубио перед началом переговоров по урегулированию с делегацией Украины извинился перед гостями за непогоду во Флориде. Трансляцию вел Fox News.

Американский дипломат попросил прощения за неудобство и заметил, что дождя не должно было быть.

До этого глава украинской делегации на переговорах с США, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров сообщил о начале переговоров с американской стороной. Он заявил о «четких директивах и приоритетах — защите украинских интересов, предметном диалоге и движении вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве».

Накануне состав делегации Украины был изменен после отставки главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. По данным CNN, администрация президента Дональда Трампа может оказать давление на Киев с целью подписания соглашения, а некоторые положения плана будут лишь декларативными.

Ранее Умеров удалил пост о начале встречи с делегацией США.

Переговоры о мире на Украине
