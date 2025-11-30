На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стартовали переговоры Украины и США в Майами

Умеров написал новый пост о начале переговоров с США
true
true
true
close
Telegram-канал «Рустем Умєров / Rustem Umerov»

Глава украинской делегации на переговорах с США Рустем Умеров сообщил в своем Telegram-канале о начале переговоров с американской делегацией.

«В Соединенных Штатах уже началась встреча украинской делегации с американской стороной относительно шагов для достижения достойного мира», — написал он.

До этого, в 15:44 мск, Умеров уже писал о начале переговоров, но затем удалил сообщение.

В новом посте Умеров повторил текст предыдущей публикации. Он написал о «четких директивах и приоритетах — защите украинских интересов, предметном диалоге и движении вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве».

Умеров также опубликовал фото с переговоров. На нем отсутствует член украинской делегации, начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что делегация Украины на переговорах в США продолжит диалог об урегулировании конфликта на основе договоренностей, достигнутых на встрече в Женеве.

По словам госсекретаря Марко Рубио, американская и украинская делегации провели там «самый продуктивный» на данный момент раунд переговоров по проекту мирного урегулирования конфликта.

Ранее в Госдуме предположили, что Украина продолжит затягивать мирные переговоры.

Переговоры о мире на Украине
