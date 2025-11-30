На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Турции высказались о мирном урегулировании на Украине

Фидан: соглашение по Украине могло бы обеспечить мир в регионе на 50-70 лет
Dilara Senkaya/Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что мирное соглашение по Украине могло бы обеспечить мир в регионе на следующие 50-70 лет. Его слова приводит газета Welt am Sonntag.

«Такое соглашение должно содержать четкие обязательства, что ни одна из сторон ни по каким причинам не нападет на другую. Если удастся достичь единства в этом, то это может привести еще к 50, 60, 70 годам мира в регионе. Возможно, даже больше», — сказал глава МИД Турции.

Фидан также заявил, что президент России Владимир Путин готов согласиться на прекращение огня на Украине «при определенных условиях». Он отметил растущую заинтересованность Москвы и Киева к достижению мирного соглашения. По словам министра, за время конфликта на истощение стороны увидели «пределы своих возможностей».

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счел возможным достижение соглашения по Украине на основе предложенного американским лидером Дональдом Трампом плана.

Ранее глава МИД Финляндии посетовала на неуступчивость России.

