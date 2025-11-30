На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Финляндии посетовала на неуступчивость России

Глава МИД Финляндии Валтонен скептически отнеслась к возможности мира на Украине
Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен скептически отнеслась к возможности скорого мира на Украине. Об этом сообщает Yle.

«Это [путь миру] выглядит сложно. Мы не видим никаких уступок со стороны России. Они не готовы согласиться на прекращение огня. С марта Украина готова к полному или частичному прекращению огня, а Россия – нет», — сказала Валтонен.

Она также выразила опасения относительно того, что Украина может быть вынуждена пойти на территориальные уступки России под давлением США. Особенно ее беспокоит потенциальное признание новых регионов России со стороны Вашингтона.

До этого американский политический аналитик Грэм Фуллер заявил, что США теперь не будут считаться с волей Украины и Евросоюза, поскольку их действия препятствуют заключению мирного соглашения. По его мнению, в связи с этим Соединенные Штаты обратятся к более резким действиям. Аналитик добавил, что Европа не понимает, куда она идет и какова ее цель.

Ранее глава МИД Франции пригрозил России новыми санкциями.

