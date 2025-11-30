На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Турции заявил о готовности Путина к миру

Глава МИД Турции Фидан: Путин готов к заключению мирного соглашения
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что президент России Владимир Путин готов согласиться на прекращение огня на Украине «при определенных условиях». Его слова приводит Welt am Sonntag.

Он отметил растущую заинтересованность Москвы и Киева к достижению мирного соглашения. По словам министра, за время конфликта на истощение стороны увидели «пределы своих возможностей».

«Как мы понимаем, господин Путин также готов согласиться на прекращение огня и всеобъемлющее мирное соглашение при определённых условиях», — сказал Фидан.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика боевых действий, ведущая к достижению целей военными средствами.

«Россия готова к мирным переговорам и решению проблем мирным путем, однако это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана», — сказал российский лидер.

Ранее глава МИД Финляндии посетовала на неуступчивость России.

