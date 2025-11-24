Эрдоган назвал возможным соглашение по Украине на основе плана Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счел возможным достижение соглашения по Украине на основе предложенного вмериканским лидером Дональдом Трампом плана. Об этом сообщает РИА Новости.

В разговоре с журналистами в самолете по возвращению из ЮАР Эрдоган отметил, что создание основы для мира в Украине – это вопрос, над которым уже давно ведется работа. По его словам, он неоднократно обсуждал с Трампом видение ситуации на Украине.

«Мы считаем, что в справедливом мире не будет... проигравшей стороны. Мы убеждены, что путь к справедливому миру лежит через переговоры и встречи. Сейчас обсуждается, сможет ли предложенный план мира стать основой для мирного урегулирования. Возможно ли достичь соглашения по этому плану? Да, возможно. Но как? Над этим нужно поработать», — сказал турецкий лидер.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

23 ноября делегации США и Украины провели в Женеве переговоры по плану мирного урегулирования, предложенного США, по итогам которых подготовили обновленный рамочный документ. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал эту встречу продуктивной и значимой.

Ранее Пескову предложили сравнить публикации СМИ о плане по урегулированию на Украине.