В Кремле ответили на вопрос о влиянии коррупции на ситуацию в Киеве

В связи с коррупционным скандалом на Украине стало сложно делать прогнозы о будущем Киева. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает РИА Новости.

«Я думаю, что сейчас в целом и в Европе, и в Америке вопросов больше, чем ответов в связи с тем беспрецедентным политическим кризисом, который разразился сейчас в Киеве», — добавил представитель Кремля.

До этого пресс-секретарь президента отметил, что в Киеве сейчас происходят события, которые свидетельствуют о глубочайшем политическом кризисе, спровоцированном коррупционными скандалами.

28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что перешло на финальную стадию в расследовании коррупционного скандала в стране.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики, за этим последовали обыски и отставки высокопоставленных чиновников, в частности у главы Офиса президента Андрея Ермака, за чем последовала его отставка.

Ранее Песков заявил, что США контролируют структуры НАБУ.