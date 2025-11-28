На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков назвал источник коррупции на Украине

Песков: коррупция в Киеве вызвана финансовыми потоками из Европы и США
Maxim Shemetov/Reuters

Коррупция в Киеве связана с финансовыми потоками, которые поступают на Украину из Европы и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Коррупция была и есть вокруг денег, которые давали на войну американцы и европейцы. Это факт. И, соответственно, наверное, сейчас и в Америке, и в европейских странах задаются вопросом, что будет завтра с киевским режимом», — сказал он.

Песков отметил, что в Киеве сейчас происходят события, которые свидетельствуют о глубочайшем политическом кризисе, спровоцированном коррупционными скандалами.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что перешло на финальную стадию в расследовании коррупционного скандала в стране.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики, за этим последовали обыски и отставки высокопоставленных чиновников, в частности у главы Офиса президента Андрея Ермака, за чем последовала его отставка.

Ранее Путин заявил, что главные коррупционеры Украины посадили главу верхового суда за коррупцию.

