На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Расследование коррупционного скандала на Украине перешло на новую стадию

НАБУ: расследование коррупции на Украине перешло на финальную стадию
true
true
true
close
Национальное антикоррупционное бюро Украины

Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) перешло на новую стадию в расследовании коррупционного скандала в сфере энергетики. Об этом заявил глава ведомства Семен Кривонос во время трансляции на YouTube-канале «Украинской правды».

«Сейчас в расследовании мы перешли из закрытой стадии, там, где мы только слушаем, собираем доказательства преступной деятельности, но не можем отправлять запросы, <…> в гласную стадию, то есть в стадию финансового расследования», — сказал он

После проведенных обысков у НАБУ есть сотни изъятых цифровых устройств и много документов, теперь нужно «довести это дело до конца» и показать украинцам, «сколько средств действительно было украдено», добавил Кривонос.

В пятницу нардеп Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционные органы начали обыски у главы офиса украинского президента Андрея Ермака. По данным Financial Times, обыски связаны с делом о коррупции в «Энергоатоме».

Ранее в Европе назвали «сенсацией» обыски НАБУ в доме Ермака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами