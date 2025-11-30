На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков оценил специфику отношений Украины с Западом

Песков: западники так или иначе контролируют украинские антикоррупционные органы
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Западники так или иначе контролируют Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Россия 1» Павлом Зарубиным, передает платформа «Смотрим».

«У них свои взаимоотношения с западниками, которые, так или иначе, контролируют НАБУ и другую структуру (САП - ред.)», — сказал представитель Кремля.

Тем не менее, несмотря на обилие у Киева политических ошибок, сейчас наблюдается тенденция к выходу на мирное урегулирование с РФ, отметил Песков.

До этого газета The Washington Post писала, что президент Украины Владимир Зеленский столкнулся сразу с несколькими политическими кризисами одновременно, ключевых в их числе — давление на Киев со стороны США, которые требуют мирного соглашения с Россией, и внутренние проблемы, а именно коррупционный скандал в сфере энергетики и призывы общества сменить действующее руководство Украины.

Ранее в МИД РФ призвали Запад разделить ответственность с Киевом за коррупционный скандал.

