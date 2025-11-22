На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе увидели в плане Трампа основу для украинского урегулирования

Лидеры ЕС заявили о необходимости доработки мирного плана США по Украине
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

План США может стать основой для мирного урегулирования на Украине, однако он требует доработки, заявили главы Еврокомиссии и Европейского совета, лидеры Италии, Франции, Германии, Финляндии, Испании и некоторых других европейских стран в подписанном ими документе. Он опубликован на сайте Евросовета.

«Этот проект представляет собой основу, требующую дополнительной работы», — подчеркивается в документе.

В нем отмечается, что американский план включает важные элементы, необходимые для установления справедливого и прочного мира. Тем не менее европейские лидеры придерживаются мнения, что границы Украины «не должны меняться силой», и обеспокоены «предлагаемыми ограничениями в отношении вооруженных сил Украины, которые сделают Украину уязвимой для будущих нападений».

План президента США Дональда Трампа уже назвали в США «победой для Украины» и предупредили Киев о худшей альтернативе в случае его неприятия.

22 ноября Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется одобрить его план по урегулированию конфликта на Украине. Зеленский выразил готовность обсудить этот план.

Ранее на Украине предположили, что Трамп остановит все расследования в стране, если Киев примет план США.

Переговоры о мире на Украине
