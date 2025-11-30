Лавров заявил о самоустранении Европы от переговоров по Украине

Европа «самоустранила» себя от переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом «Россия 1» Павлом Зарубиным, фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале МИД РФ.

«По-моему, это всем очевидно, что Европа себя уже самоустранила от переговоров», — сказал глава МИД.

Он добавил, что европейцы сорвали все предыдущие договоренности по решению конфликта на Украине — первоначальные в феврале 2014-го, а затем Минские и Стамбульские — и таким образом не использовали свои шансы.

На следующей неделе президент России Владимир Путин встретится с делегацией переговорщиков из США для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также в Москву прилетит спецпосланник президента США Стив Уиткофф. России уже передали основные параметры согласованного с Киевом американского плана.

В Европе до этого заявляли, что предложенный США план может стать основой для мирного урегулирования на Украине, однако он требует доработки. В частности, в ЕС оказались недовольны требованием признать суверенитет РФ над Крымом и Донбассом и сократить численность ВСУ.

Ранее ЕС назвали «рогоносцем истории» в вопросе урегулирования ситуации на Украине.