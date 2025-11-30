На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о самоустранении Европы от переговоров по Украине

Лавров: Европа самоустранилась от переговоров по Украине
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Европа «самоустранила» себя от переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом «Россия 1» Павлом Зарубиным, фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале МИД РФ.

«По-моему, это всем очевидно, что Европа себя уже самоустранила от переговоров», — сказал глава МИД.

Он добавил, что европейцы сорвали все предыдущие договоренности по решению конфликта на Украине — первоначальные в феврале 2014-го, а затем Минские и Стамбульские — и таким образом не использовали свои шансы.

На следующей неделе президент России Владимир Путин встретится с делегацией переговорщиков из США для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также в Москву прилетит спецпосланник президента США Стив Уиткофф. России уже передали основные параметры согласованного с Киевом американского плана.

В Европе до этого заявляли, что предложенный США план может стать основой для мирного урегулирования на Украине, однако он требует доработки. В частности, в ЕС оказались недовольны требованием признать суверенитет РФ над Крымом и Донбассом и сократить численность ВСУ.

Ранее ЕС назвали «рогоносцем истории» в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами