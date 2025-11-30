Евросоюз демонстрирует полное отсутствие стремления к миру на Украине, в то время, когда история приближается к разрешению конфликта. Об этом заявил депутат Европарламента от французской правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани, его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, в выигрыше будут те, кто сейчас вырабатывает условия мирного урегулирования. Он дал понять, что страны ЕС не входят в их число и «будут платить по счетам» после прекращения огня на Украине.

Мариани также считает, что Брюссель может сколько угодно повторять свои принципиальные позиции относительно мира на Украине, однако это ничего не изменит. Он добавил, что ЕС окажется «рогоносцем истории», поскольку история пишется без его участия.

27 ноября замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что позиция европейских стран по урегулированию украинского конфликта исключает их участие в переговорном процессе. Дипломат обратил внимание, что они продолжают говорить о потенциальной войне с Россией, в связи с чем не может идти и речи «ни о каком месте и ни о каком вкладе европейских государств».

До этого политолог Владимир Шаповалов выразил мнение, что США будут стремиться исключить лидеров Европы из списка участников мирных переговоров по Украине.

Ранее на Западе стали осознавать, что ЕС препятствует урегулированию на Украине.