В Кремле указали на политические ошибки Зеленского

Песков: Зеленский допустил много политических ошибок
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский допустил много политических ошибок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Представитель Кремля напомнил, что Зеленский часто менял свои решения под влиянием Запада.

«У него (Зеленского - ред.) было много-много политических ошибок, когда принимались законопроекты, потом (их - ред.) откатывали обратно», — пояснил Песков.

До этого пресс-секретарь президента отметил, что в Киеве сейчас происходят события, которые свидетельствуют о глубочайшем политическом кризисе, спровоцированном коррупционными скандалами.

28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что перешло на финальную стадию в расследовании коррупционного скандала в стране.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики, за этим последовали обыски и отставки высокопоставленных чиновников, в частности у главы Офиса президента Андрея Ермака, за чем последовала его отставка.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с коррупцией на Украине.

