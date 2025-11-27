На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин прокомментировал ситуацию с коррупцией на Украине

Путин: главные коррупционеры Украины посадили главу верхового суда за коррупцию
Алексей Никольский/РИА Новости

Главные коррупционеры Украины посадили главу верхового суда за коррупцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию, передает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Те, кто занимается коррупцией, самые главные коррупционеры, председателя верхового суда посадили в тюрьму за коррупцию», — сказал Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

До этого глава российского государства сравнил коррупционный скандал на Украине и изъятие активов России с воровством. Он отметил, что анализируя этот вопрос, непонятно, кто кого учит воровать — то ли Украина Европу, то ли наоборот. Но в любом случае конфискация российских активов резко снизит доверие к еврозоне, добавил Путин.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее Путин заявил, что Россия хочет договориться с Украиной, но это невозможно.

