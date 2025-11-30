В Кремле отметили быструю реакцию Путина в международных делах

Президент РФ Владимир Путин быстро и эффективно реагирует в условиях ускорившихся процессов в международных делах. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, комментарий приводится в Telegram-канале «Вестей».

«Наш президент реагирует быстро, эффективно, таким образом, чтобы это все наилучшим образом отвечало интересам нашей страны», — сказал представитель Кремля.

По его словам, лидеры других государств также вынуждены подстраивать свой график под текущие условия и быть готовыми оперативно на все реагировать.

До этого Песков сравнил плотный график Владимира Путина с работой доменной печи. Он объяснил, что как и печь, деятельность главы государства не может прерваться.

Также Песков рассказывал, что Путин в силу своей должности не может позволить себе уходить в отпуск. По словам пресс-секретаря, даже короткий отдых для президента в честь дня рождения не представляется возможным.

Ранее Путин рассказал о состоянии своего здоровья.