На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле отметили быструю реакцию Путина в международных делах

Песков: Путин быстро реагирует в условиях ускорившихся международных процессов
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин быстро и эффективно реагирует в условиях ускорившихся процессов в международных делах. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, комментарий приводится в Telegram-канале «Вестей».

«Наш президент реагирует быстро, эффективно, таким образом, чтобы это все наилучшим образом отвечало интересам нашей страны», — сказал представитель Кремля.

По его словам, лидеры других государств также вынуждены подстраивать свой график под текущие условия и быть готовыми оперативно на все реагировать.

До этого Песков сравнил плотный график Владимира Путина с работой доменной печи. Он объяснил, что как и печь, деятельность главы государства не может прерваться.

Также Песков рассказывал, что Путин в силу своей должности не может позволить себе уходить в отпуск. По словам пресс-секретаря, даже короткий отдых для президента в честь дня рождения не представляется возможным.

Ранее Путин рассказал о состоянии своего здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами