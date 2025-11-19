На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о состоянии своего здоровья

Путин сообщил, что прошел ежегодное медицинское обследование
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин прошел ежегодное медицинское обследование. Об этом глава государства рассказал в ходе выставки, посвященной роли искусственного интеллекта в решении повседневных задач человека, передает РИА Новости.

«Только что проходил ежегодное обследование, это заняло у меня почти двое суток с ночевкой в клинике. Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день. Слава богу, все хорошо», — сказал российский лидер.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин старается каждый день поддерживать спортивный образ жизни. По его словам, иногда трудно понять, откуда российский лидер берет столько сил, потому что необходимо быть постоянно на пике концентрации, а на сон остается совсем немного времени.

В мае президент России рассказал, что каждый день полтора часа занимается спортом. Глава государства отметил, что он старается посещать бассейн или выходить на лед.

Ранее в в Госдуме заявили, что иностранные разведки не смогут измерить пульс Путина.

