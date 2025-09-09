На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков объяснил, почему Путин не берет отпуск

Песков: Путин не может позволить себе отпуск
Владимир Смирнов/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в силу своей должности не имеет возможности уходить в отпуск. Об этом пишет ТАСС.

«Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить», — сказал представитель Кремля на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Таким образом он ответил на вопрос о планах главы государства на предстоящий день рождения 7 октября, отметив, что даже короткий отдых не представляется возможным.

До этого Песков рассказал, что текущая неделя для президента России будет крайне загруженной. Уже подготовлена обширная рабочая программа. В графике главы российского государства запланированы многочисленные внутренние мероприятия и встречи, сообщил представитель Кремля.

9 октября Путин посетит Таджикистан с государственным визитом.

Ранее Зеленский пригласил Путина в Киев.

