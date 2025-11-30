На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова напомнила после атаки Украины на КТК, почему началась СВО

Захарова на примере атаки ВСУ на КТК объяснила причину начала СВО
Сергей Гунеев/РИА Новости

Атака ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске подтверждает, что в центре Европы сформировалась настоящая террористическая ячейка, которая финансируется странами Запада. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Теперь все понимают уже, что эта международная террористическая, неонацистская ячейка угрожает безопасности мировой», — отметила она, добавив, что оружие, которое Украина получает от Запада, «расползается по всему миру».

Захарова подчеркнула, что именно поэтому в 2022 году Россия начала специальную военную операцию, основной целью которой является устранение угроз безопасности.

В ночь на 29 ноября украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив выносной причал. После взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузки, а танкеры были отведены за пределы акватории. Пострадавших среди персонала и подрядчиков зафиксировано не было.

В МИД Казахстана предупредили, что атаки на объекты КТК несут риски для глобальной энергетической безопасности и наносят ущерб экономическим интересам участников проекта. В Казахстане заявили, что рассматривают атаку на КТК как акт, наносящий ущерб двусторонним отношениям с Украиной.

Ранее в России раскрыли цель атак ВСУ на танкеры вблизи Турции и казахскую нефтебазу.

