В Казахстане заявили, что атаки на КТК наносят ущерб экономическим интересам страны

Минэнерго Казахстана: атаки на КТК наносят ущерб экономическим интересам страны
«Транснефть - Медиа»

Атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) несут риски для глобальной энергетической безопасности и наносят ущерб экономическим интересам участников проекта. Об этом заявило министерство энергетики Казахстана в Telegram-канале.

В ведомстве назвали подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры недопустимыми.

«Трубопроводная система КТК — это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая республику Казахстан», — говорится в публикации.

Украинские безэкипажные катера 29 ноября в 4:06 мск атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив выносной причал. Это уже третья атака на объекты консорциума за последнее время.

По данным компании, после взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузочные операции, а танкеры были отведены за пределы акватории. Пострадавших среди персонала и подрядчиков не зафиксировано.

Эксперт Игорь Юшков объяснил «Газете.Ru», почему атака на КТК является прямым ударом по интересам Казахстана.

Ранее военный блогер рассказал об атаке дронов ВСУ на танкер у берегов Турции.

