Казахстан предупредил Украину об ущербе отношениям из-за атаки на КТК

МИД Казахстана выразил протест из-за атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении сказано, что этот инцидент стал третьим актом агрессии против гражданского объекта, который находится под защитой международного права. В МИД Казахстана заявили, что рассматривают атаку на КТК как акт, наносящий ущерб двусторонним отношениям республики с Украиной. В связи с этим от украинской стороны ожидают принятия мер по недопущению подобных ситуаций в будущем.

В ночь на 29 ноября украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив выносной причал. По данным компании, после взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузки, а танкеры были отведены за пределы акватории. Пострадавших среди персонала и подрядчиков зафиксировано не было. Эксперт Игорь Юшков назвал эту атаку на КТК прямым ударом по интересам Казахстана.

До этого в МИД Казахстана предупредили, что атаки на объекты КТК несут риски для глобальной энергетической безопасности и наносят ущерб экономическим интересам участников проекта. В ведомстве назвали подобные действия Украины в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры недопустимыми.

