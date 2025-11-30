На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России раскрыли цель атак ВСУ на танкеры вблизи Турции и казахскую нефтебазу

Джабаров: ВСУ провоцируют Россию, атакуя танкеры в Черном море и казахскую базу
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на казахскую нефтебазу в порту Новороссийска и на танкеры в водах Турции являются провокацией, направленной на Россию. Также мнение озвучил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, эти действия были совершены Киевом абсолютно сознательно — на фоне переговоров по мирному плану США. Джабаров отметил, что таким образом Украина пытается оттянуть принятие решения по переговорам с Россией с расчетом на то, что Москва ответит на удары.

« ... сейчас они пытаются вывести нас (РФ. — «Газета.Ru») из себя, чтобы мы ответили на такие действия и чтобы потом обвинить нас <...> Это специально сделано для того, чтобы вывести из равновесия наше командование», — сказал он.

Сенатор отметил, что Турция и Казахстан, вероятно, осознают мотивы подобных акций Украины.

Украинские безэкипажные катера 29 ноября в 4:06 мск атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив выносной причал. Это уже третья атака на объекты консорциума за последнее время. После этого в Минэнерго Казахстана заявили, что подобные атаки несут риски для глобальной энергетической безопасности и наносят ущерб экономическим интересам участников проекта.

28 ноября Минтранс Турции сообщал о пожарах на танкерах в Черном море. Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. В свою очередь, танкер Kairos, шедший из Египта, возможно, подорвался на морской мине.

Украинское издание «Страна.ua» писало, что операция была проведена совместно Службой безопасности Украины и Военно-морскими силами страны.

Ранее МИД Турции выразил обеспокоенность атаками на танкеры в Черном море.

