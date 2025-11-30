Глава МИД Франции Барро: Путин должен согласиться на прекращение огня на Украине

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что президент России Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня, иначе Москву ожидают новые санкции. Его слова приводит La Tribune.

«Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня или смириться с тем, что Россия будет подвергнута новым санкциям, которые истощат ее экономику», — утверждает Барро.

В случае отказа от прекращения огня со стороны России страны Европы должны «усиленно поддержать» Украину, указал министр.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Он также выразил надежду на то, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы».

