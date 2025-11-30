Европейский союз (ЕС) не стремится к миру на Украине, в выигрыше останутся те, кто выработает условия для завершения конфликта Москвы и Киева, а ЕС будет просто платить по счетам. Об этом заявил РИА Новости заявил евродепутат от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

Политик подчеркнул, что Евросоюз «очевидно демонстрирует полное отсутствие стремления к миру» в момент, когда приближается разрешение конфликта. Мариани предупредил, что Брюссель может сколько угодно повторять свои позиции, даже если они недостижимы, однако это ничего не изменит.

Евросоюз окажется «рогоносцем истории», потому что сегодня она пишется без него, констатировал евродепутат.

До этого вице-спикер Совфеда Константин Косачев высказал мнение, что Украина оказалась в тисках после того, как ее «кинули». По мнению Косачева, Евросоюз срывает переговоры, поскольку считает желательным дальнейшее продолжение войны, исходя из собственных интересов.

При этом Украина, по его словам, «одновременно мечется и зажата в тисках». Косачев считает, что страна не может выдержать продолжения боевых действий без консолидированной внешней поддержки Запада, которой больше нет. В то же время, по его словам, Киев не готов к переговорам, поскольку вести их придется с позиций проигравшей стороны.

