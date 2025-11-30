На видео попал протест французского военного из-за «наполеоновских замашек» Макрона

Французский военный ушел со сцены во время речи Макрона о расширении армии

Пользователи соцсетей обсуждают инцидент, который произошел во время выступления президента Франции Эммануэля Макрона. Один из военнослужащих демонстративно покинул сцену с явно озабоченным видом, когда глава государства завел речь о расширении армии страны, сообщает радио Sputnik.

На ролике Макрон говорит о планах введения добровольной военной службы в дополнение к существующей профессиональной армии для того, чтобы увеличить «способность нации к сопротивлению». Во время речи лидера страны крупным планом показывают одного из военнослужащих. Сначала он глубоко дышит ртом и смотрит по сторонам, а затем и вовсе уходит со сцены.

Эта ситуация мгновенно стала поводом для насмешек над Макроном в соцсетях. Пользователи интернета шутят, что французского военного напугали непрерывные заявления Макрона о приближающейся «войне с Россией».

До этого президент России Владимир Путин выразил мнение, что Эммануэль Макрон пытается подражать Наполеону, провоцируя Россию и вынуждая население своей страны сплотиться вокруг его фигуры.

О том, что Макрон пытается подражать Наполеону и Гитлеру, также заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом глава МИД отметил, что, в отличие от своих предшественников, французский лидер поступает «не очень изящно».

Ранее Макрона назвали худшим президентом Франции.