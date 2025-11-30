На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попал протест французского военного из-за «наполеоновских замашек» Макрона

Французский военный ушел со сцены во время речи Макрона о расширении армии
true
true
true

Пользователи соцсетей обсуждают инцидент, который произошел во время выступления президента Франции Эммануэля Макрона. Один из военнослужащих демонстративно покинул сцену с явно озабоченным видом, когда глава государства завел речь о расширении армии страны, сообщает радио Sputnik.

На ролике Макрон говорит о планах введения добровольной военной службы в дополнение к существующей профессиональной армии для того, чтобы увеличить «способность нации к сопротивлению». Во время речи лидера страны крупным планом показывают одного из военнослужащих. Сначала он глубоко дышит ртом и смотрит по сторонам, а затем и вовсе уходит со сцены.

Эта ситуация мгновенно стала поводом для насмешек над Макроном в соцсетях. Пользователи интернета шутят, что французского военного напугали непрерывные заявления Макрона о приближающейся «войне с Россией».

До этого президент России Владимир Путин выразил мнение, что Эммануэль Макрон пытается подражать Наполеону, провоцируя Россию и вынуждая население своей страны сплотиться вокруг его фигуры.

О том, что Макрон пытается подражать Наполеону и Гитлеру, также заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом глава МИД отметил, что, в отличие от своих предшественников, французский лидер поступает «не очень изящно».

Ранее Макрона назвали худшим президентом Франции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами