Макрона назвали худшим президентом Франции

Бывший советник экс-президента Франции Николя Саркози Ален Минц назвал действующего главу государства Эммануэля Макрона «нарциссом» и «худшим президентом». Об этом сообщает Politico.

Авторы статьи отмечают, что было время, когда Минц восхвалял Макрона, сравнивая его с генералами Наполеона Бонапарта (1769 — 1821 годы). Теперь же эксперт называет политика «худшим президентом со времен основания Пятой республики Франции в 1958 году».

По словам Минца, «нарциссизм» Макрона вынудил его принимать «безрассудные решения», которые «поставили под угрозу французские институты» и усилили позиции крайне правых в преддверии президентских выборов 2027 года.

По мнению экс-советника, Макрон оставляет Францию в гораздо худшем состоянии, чем когда он взял бразды правления в свои руки. Минц добавил, что это «непростительно».

Следующие президентские выборы во Франции пройдут в период между 8 и 23 апреля 2027 года. Второй тур в случае необходимости пройдет двумя неделями позже.

Ранее Макрон назвал «поворотным моментом» новые санкции против России.