На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрона назвали худшим президентом Франции

Экс-советник Саркози назвал Макрона худшим президентом Франции
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Бывший советник экс-президента Франции Николя Саркози Ален Минц назвал действующего главу государства Эммануэля Макрона «нарциссом» и «худшим президентом». Об этом сообщает Politico.

Авторы статьи отмечают, что было время, когда Минц восхвалял Макрона, сравнивая его с генералами Наполеона Бонапарта (1769 — 1821 годы). Теперь же эксперт называет политика «худшим президентом со времен основания Пятой республики Франции в 1958 году».

По словам Минца, «нарциссизм» Макрона вынудил его принимать «безрассудные решения», которые «поставили под угрозу французские институты» и усилили позиции крайне правых в преддверии президентских выборов 2027 года.

По мнению экс-советника, Макрон оставляет Францию в гораздо худшем состоянии, чем когда он взял бразды правления в свои руки. Минц добавил, что это «непростительно».

Следующие президентские выборы во Франции пройдут в период между 8 и 23 апреля 2027 года. Второй тур в случае необходимости пройдет двумя неделями позже.

Ранее Макрон назвал «поворотным моментом» новые санкции против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами