На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Франции назвал возможные сроки решения ЕС по российским активам

Жан-Ноэль Барро: ЕС может принять решение по российским активам 18 декабря
true
true
true
close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Евросоюз может принять решение по замороженным российским активам на заседании 18 декабря. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью газете La Tribune Dimanche.

«Приоритет номер один — гарантировать блокирование российских активов, находящихся в Европе», — подчеркнул Барро.

По его словам, замороженные активы являются значительным рычагом воздействия на Россию для достижения мира на Украине. Министр подчеркнул, что страны Европы намерены «защитить Украину» от финансовых трудностей в ближайшие два года в случае, если конфликт продолжится.

До этого газета Politico сообщила, что в ЕС задумались о том, чтобы предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов. Согласно информации издания, размер этого кредита может достигать €140 млрд. Эти средства, как ожидается, будут использованы для покрытия так называемых военных репараций после окончания конфликта.

В России не оставили эти планы Евросоюза без ответа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва примет жесткие меры на передачу российских активов Украине. При этом она обратила внимание, что в некоторых столицах ЕС «тяга к мошенничеству все еще уступает страху перед правовыми последствиями, а также ответными мерами».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также пообещал, что РФ будет преследовать инициаторов отъема ее активов на Западе.

Ранее стало известно о нарастающем напряжении в ЕС из-за антироссийских призывов Каллас.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами