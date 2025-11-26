Глава евродипломатии Кая Каллас вызвала раздражение у некоторых политиков ЕС призывом использовать замороженные российские активы, несмотря на существующие риски. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.

Портал сообщил, что Каллас на встрече в Страсбурге «решительно выступила в защиту» предложения об изъятии активов РФ для выдачи их Украине.

«Она спросила, чем Бельгия так обеспокоена. В какой суд бы обратилась Россия? Какой судья бы принял решение в пользу России?» — рассказал один из собеседников издания.

Некоторые участники встречи восприняли тон Каллас в отношении Бельгии «снисходительным». У политиков сложилось впечатление, что речь дипломата свелась к одному посылу: «хватит ныть». Несмотря на призывы Каллас, Бельгия, где на площадке Euroclear заморожены российские активы на сумму €200 млрд, выступает против изъятия этих средств из-за возможных финансовых и юридических рисков.

До этого член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х назвал Каллас «настоящей психопаткой», одержимой войной, которая ставит под угрозу Евросоюз. По его мнению, сегодня европейские страны не играют никакой роли в мирных переговорах по Украине из-за таких людей, как Кая Каллас. Он назвал ее «самым некомпетентным человеком, которого когда-либо видел».

Ранее Лавров посоветовал Каллас учить историю.