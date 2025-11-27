На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп выступил с обращением после стрельбы у Белого дома

Трамп назвал нападение на нацгвардейцев преступлением против человечности
Aaron Schwartz/Reuters

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением после стрельбы у Белого дома, передает CNN.

Политик подтвердил, что задержанный приехал из Афганистана. Трамп назвал эту страну «адской дырой на земле» и отметил, что стрелявшего «доставила администрация» его предшественника Джо Байдена.

«Это чудовищное нападение было проявлением зла, ненависти и терроризма. Это преступление против всей нашей нации. Это преступление против человечности», — сказал глава государства.

Трамп заверил, что полон решимости добиться сурового наказания для подозреваемого в стрельбе.

26 ноября около 14:20 (23:20 мск) в Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома. При этом были ранены двое нацгвардейцев. Подозреваемый был задержан, а Белый дом перевели в режим изоляции. Трамп заявил, что стрелявший тяжело ранен, но «заплатит очень высокую цену». После инцидента глава государства попросил Пентагон направить еще 500 служащих Нацгвардии в столицу.

CBS выяснил, что за стрельбу у Белого дома задержали 29-летнего гражданина Афганистана Рахманулла Лаканвала. Он приехал в США четыре года назад. При нападении мужчина использовал пистолет и действовал в одиночку. На этом фоне член палаты представителей конгресса Анна Паулина Луна призвала Госдеп срочно проверить всех граждан Афганистана, которые получили «специальные визы во время бездарного вывода» американских войск из республики при Байдене.

Ранее в ФБР рассказали о состоянии раненых нацгвардейцев.

Второй срок Трампа
