США приняли меры против миграции из Афганистана после стрельбы у Белого дома

Власти США временно прекратили рассмотрение всех иммиграционных запросов со стороны граждан Афганистана после стрельбы в центре Вашингтона. Об этом сообщила пресс-служба американской Службы гражданства и иммиграции (USCIS) в соцсети X.

«Обработка всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, немедленно приостанавливается на неопределенный срок до дальнейшего пересмотра протоколов безопасности и проверки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что защита американских граждан и безопасность страны являются основной задачей ведомства.

26 ноября около 14:20 (23:20 мск) в Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома, в результате которой были ранены двое нацгвардейцев. Подозреваемого задержали, а Белый дом перевели в режим изоляции.

После инцидента президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в котором подтвердил, что задержанный приехал из Афганистана. Политик назвал эту страну «адской дырой на земле» и отметил, что стрелявшего «доставила администрация» его предшественника Джо Байдена.

Ранее СМИ раскрыли личность открывшего огонь по нацгвардейцам у Белого дома.