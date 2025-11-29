В США гражданина Афганистана обвинили в создании террористической угрозы

В США гражданина Афганистана обвинили в распространении угроз террористического характера. Об этом рассказал телеканал Fox News со ссылкой на американское Министерство внутренней безопасности.

«На этой неделе был задержан гражданин Афганистана, который опубликовал в TikTok видео, демонстрирующее, как он собирает бомбу с целью атаки в районе Форт-Уэрта в Техасе», — говорится в публикации.

Подозреваемый приехал в США при администрации бывшего президента Джо Байдена в рамках программы приема афганских союзников Вашингтона после вывода американских войск из страны.

Как уточняет телеканал, по этой же программе в Штатах оказался Рахманулла Лаканвал, которого обвиняют в атаке на бойцов Нацгвардии в столице США.

26 ноября в Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома, в результате которой пострадали двое нацгвардейцев. Подозреваемый был ранен, его задержали. После инцидента президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в котором заявил, что подозреваемый приехал из Афганистана. Президент добавил, что задержанного ждет суровое наказание.

Ранее политолог назвал теракт у Белого дома «кармой» за Афганистан.