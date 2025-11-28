На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США в связи со стрельбой пересмотрят грин-карты граждан 19 стран

CNN: США пересмотрят грин-карты иностранцев из 19 стран
США пересмотрят правомерность выдачи грин-карт гражданам из 19 стран. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Службу гражданства и иммиграции США.

Отмечается, что речь идет о странах: Афганистан, Бурунди, Венесуэла, Гаити, Иран, Йемен, Куба, Лаос, Ливия, Мьянма, Республика Конго, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан, Чад, Экваториальная Гвинея и Эритрея.

До этого президент США Дональд Трамп, выступая с обращением после стрельбы у Белого дома, подтвердил, что задержанный приехал из Афганистана. Трамп назвал эту страну «адской дырой на земле» и отметил, что стрелявшего «доставила администрация» его предшественника Джо Байдена. Также отмечалось, что после стрельбы власти США временно прекратили рассмотрение всех иммиграционных запросов со стороны граждан Афганистана.

В Вашингтоне накануне Дня Благодарения — 26 ноября — 29-летний афганец открыл стрельбу около Белого дома. В результате нападения были ранены два сотрудника Национальной гвардии. Трамп назвал произошедшее актом терроризма и преступлением против человечества.

Ранее Трамп раскрыл главный приоритет США в сфере нацбезопасности.

