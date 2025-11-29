Проект стран Запада по сдерживанию РФ рушится на поле боя на Украине. Об этом заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Дэниелу Дэвису, его слова приводит РИА Новости.

«Запад борется за выживание в качестве ведущей державы мира. Он проигрывает. Этот конфликт — лишь еще один способ разрушить и покорить Россию», — сказал он.

По словам Джонсона, украинский проект «столкнулся с айсбергом, тонет, а удержать его на плаву невозможно».

До этого директор департамента международных организаций министерства иностранных дел России Кирилл Логвинов на Ялтинском международном форуме заявил, что Запад всегда хотел уничтожить Россию, однако ничем хорошим это для него не закончится.

4 ноября экс-советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что политика Соединенных Штатов продиктована целью «опустошить и уничтожить» Россию.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы». По словам политика, попытки загнать Россию в международную изоляцию потерпели абсолютный крах.

Ранее эксперт заявил, что Трамп отсчитал России полгода на победу в СВО.