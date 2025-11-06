МИД: задача Запада уничтожить Россию ничем хорошим для него не закончится

Запад всегда хотел уничтожить Россию, однако ничем хорошим это для него не закончится. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов на Ялтинском международном форуме, его слова приводит РИА Новости.

«Действительно, изначально ставилась задача — и она по-прежнему стоит — уничтожить нашу страну, сделать нашу с вами жизнь невыносимой», — сказал он.

Логвинов отметил, что жизнь Запад ничему не учит, а правда на стороне России.

«Что может остановить западное меньшинство от навязчивой идеи нанести нам стратегическое поражение, (сказать — ред.) достаточно сложно…», — добавил он.

4 ноября экс-советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что политика Соединенных Штатов продиктована целью «опустошить и уничтожить» Россию.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы». По словам политика, попытки загнать Россию в международную изоляцию потерпели абсолютный крах.

