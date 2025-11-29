Орбан заявил, что на встрече с Путиным обсуждались крупные сделки между РФ и Венгрией

Орбан: на встрече с Путиным были открыты двери для двух-трех серьезных сделок

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 28 ноября в Москве обсуждались возможности заключения нескольких крупных контрактов между компаниями двух стран. Его слова приводит ТАСС.

«Мы открыли двери для двух или трех серьезных сделок, а теперь об этом будут договариваться представители [нефтяной компании] MOL и другие. Это будет вопросом бизнеса», — сказал он.

Орбан отметил, что главной целью его визита в РФ было обсуждение поставок российских энергоносителей. Он подчеркнул, что Венгрия до сих пор получает большую часть нефти из России по трубопроводу «Дружба», а газа — по «Турецкому потоку».

Также Орбан заявил, что добился от президента России Владимира Путина гарантий продолжения поставок нефти и газа.

28 ноября Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Основными темами встречи должны были стать поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. По словам премьер-министра, цель его визита — обеспечить энергоснабжение его страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль остался доволен переговорами с премьер-министром Венгрии. Он отметил, что встреча прошла «очень содержательно».

Ранее Орбан обратил внимание Запада на «отрезвляющую реальность» по Украине.