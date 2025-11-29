Орбан обратил внимание Запада на «отрезвляющую реальность» по Украине

Орбан заявил, что время в украинском конфликте на стороне России

Время в украинском конфликте находится на стороне России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Welt am Sonntag.

По его словам, «отрезвляющая реальность» по ситуации на Украине изложена в мирном плане президента США Дональда Трампа из 28 пунктов.

«Вот его ключевые моменты: во-первых, время играет на руку России, а не Украины, а это значит, что чем дольше будет затягиваться [наступление] мира, тем больше людей и территорий Украина потеряет», — сказал венгерский премьер.

Орбан выразил уверенность в том, что этого можно было бы не допустить лишь в том случае, если бы НАТО отправило на Украину сухопутные войска, что напрямую привело бы к прямому столкновению стран-членов альянса с Россией.

28 ноября Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Основными темами встречи должны были стать поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. По словам премьер-министра, цель его визита — обеспечить энергоснабжение его страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль остался доволен переговорами с премьер-министром Венгрии. Он отметил, что встреча прошла «очень содержательно».

Ранее Орбан назвал «единственное возможное решение» для сохранения Украины.