Орбан: нужно скорее начать переговоры между РФ и Европой на высоком уровне

Необходимо как можно скорее начать переговоры на высоком уровне между Россией и Европой по урегулированию украинского конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Welt am Sonntag.

Политик предположил, что по завершении украинского конфликта Россию вновь интегрируют в мировую экономику в соответствии с принципами США: санкции будут постепенно сняты, замороженные в Европе активы РФ будут использованы для создания американо-российских инвестиционных фондов, и бизнес возобновится.

По словам Орбана, миф о том, что европейцы финансируют конфликт на Украине за счет российских активов, развеян. Каждый евро, потраченный странами Европы на поддержку Украины, полностью оплачен европейцами, отметил премьер.

Все эти пункты указывают на необходимость в кратчайшие сроки начать европейско-российские переговоры на высоком уровне, подчеркнул глава правительства Венгрии.

28 ноября Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Основными темами встречи должны были стать поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. По словам премьер-министра, цель его визита — обеспечить энергоснабжение его страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль остался доволен переговорами с премьер-министром Венгрии. Он отметил, что встреча прошла «очень содержательно».

